砂石場占用國有地 國產署：已列管143家業者

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（中央社記者張璦台北10日電）財政部國產署今天表示，針對砂石場占用國有非公用土地情形，國產署已全面清查列管處理，目前共計列管143家砂石場，均已展開占用處理作業。

國產署指出，列管業者中，除4家為近期通報正勘查確認現況外，139家均已通知列管追收使用補償金，目前限期騰空返還17家、移送檢警機關偵辦中2家、提起民事訴訟（含前置作業中）62家、移送檢警機關偵辦及提起民事訴訟9家、占用人申請取得合法使用權30家、占用人部分申請取得合法使用權及部分已提起民事訴訟6家，其餘13家進行占用範圍複查等相關處理作業。

國產署表示，上述砂石場占用案件，國產署各分署、辦事處已依國有非公用不動產被占用處理要點規定處理，違反相關法律或土地使用管制者，一併通知各該主管機關依法處理，並配合各縣市政府等相關機關會勘查處。

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針對情節重大案件，國產署指出，將依民法第184條規定提起民事訴訟，請求損害賠償，或依刑法竊占罪等提出告訴，個案並洽請各目的事業主管機關協查有無違反相關法規或進行處分情形，以舉證所受損害情形，或提出占用人竊占國土不法獲利供檢察官或法官審酌。

另外，經濟部正研議非法砂石場處理機制，國產署已將列管「砂石場占用國有非公用土地清冊及處理情形表」提供經濟部參考，後續將配合主管機關研處結果，積極處理砂石場占用事宜。（編輯：林興盟）1110810