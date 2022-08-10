工研院號召產學研 為電力產業注入新血

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（中央社記者張建中新竹10日電）工研院號召產、學、研，提供電網人才發展聯盟獎學金，嘉勉優秀學子，並鼓勵更多人才加入電力產業，為電力產業注入新血。

工研院今天舉辦電網人才發展聯盟獎學金頒獎典禮，工研院院長暨台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄表示，電力業前景看俏，包括輔助服務、微電網、儲能設置等新商機可望浮現，相關職涯頗具發展空間。

工研院指出，這次電網人才發展聯盟獎學金有「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」3個獎項，總計27名學子獲獎。

工研院表示，台灣科技大學電機系學生蔡博皓一口氣贏得「優秀專題提案獎」及「傑出專題成果獎」雙料大獎，得獎題目分別為「基於PSS/E電力分析軟體之併網型電池儲能系統/再生能源之自動化系統衝擊分析」以及「以週期性電流之多元充電策略改善鋰電池之充電速度及溫昇現象」。

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蔡博皓主要是研究如何讓儲能與再生能源妥善搭配，以及強化電池充電速度與溫控能力。他說，曾利用暑假期間到電機技師事務所實習，累積實務能力，未來將會繼續進入研究所深造，期盼未來畢業後能投入電池管理系統、能量轉換系統等相關工作，發揮所長。

工研院指出，電網人才發展聯盟獎學金旨在培育電網與電力領域人才，由工研院、大同公司、台汽電、台塑、台達電、台綜院、亞力電機、海鼎、海龍、康舒、達德能源及健格科技等產學研組成。（編輯：林興盟）1110810