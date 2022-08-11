國巨：標準品需6個月去化庫存 整體價格未大幅調整

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）被動元件大廠國巨今天表示，標準品庫存調整，需6個月去化時間，工控車用特殊品需求持穩，稼動率維持高檔；第3季毛利率和營益率拚維持第1季水準，產品價格未有大幅調整狀況。

國巨下午受邀參加外資法人舉辦線上法人說明會，展望第3季和下半年，國巨不諱言指出，下半年市況持續面臨挑戰，主要是中國COVID-19疫情封控變數、俄羅斯與烏克蘭戰爭、筆電和智慧型手機等消費電子終端需求趨緩，標準品庫存持續調整，預估需要6個月去化時間才有機會回到正常水位。

不過國巨表示，工控、車用、網通、能源等應用持穩，特殊品訂單出貨比（B/B ratio）維持1，稼動率維持在90%至100%高檔水準。

國巨預估，第3季業績可能季減個位數百分點，毛利率和營益率力拚維持第1季水準，目前特殊品業績占集團整體業績比重約75%，標準品占比約25%。

觀察稼動率，法人預估，國巨第3季標準品產能利用率約5成至6成區間，較上半年平均6成至7成相對下滑，主要是國巨採取主動調整庫存策略，也讓通路商有時間和空間去化庫存。

法人問及價格走勢是否有壓力，國巨表示，下半年部分標準品價格或許有壓，不過整體仍持穩，沒有大幅調整狀況。

談到庫存天數，國巨指出，第2季底產品平均庫存天數約130天，第1季產品平均庫存天數約126天。

法人問及車用業績比重，國巨指出，目前車用占集團整體業績比重約2成，仍預期到2023年底，車用業績比重可提升至22%。

展望今年資本支出，國巨表示上半年資本支出規模約新台幣56億元，今年整體資本支出規模不變，預估在新台幣100億元至120億元區間。

國巨第2季合併營收313.22億元，較第1季301.34億元成長3.9%，年增13%，單季合併毛利率38.8%，較第1季38.1%增加0.7個百分點，年減2.2個百分點，第2季合併營業利益78.87億元，營益率25.2%，較第1季24.8%增加0.4個百分點，年減3.5個百分點。

國巨第2季稅後獲利59.27億元，較第1季62.44億元減少5.4%，年減6.5%，單季每股基本純益11.05元，低於第1季EPS 11.59元和去年同期EPS 12.82元。

累計今年上半年國巨合併營收614.56億元，較去年同期514.61億元成長19.4%，上半年合併毛利率38.5%，較去年同期40.1%減少1.6個百分點，上半年合併營業利益153.73億元，營益率25%，較去年同期27.1%減少2.1個百分點。

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國巨上半年稅後獲利121.71億元，較去年同期113.36億元成長7.4%，上半年每股基本純益22.65元，略低於去年同期EPS 22.95元。

從產品營收比重來看，上半年鉭質電容占比約22%，積層陶瓷電容占比約21%，電阻占比約14%，磁性元件占比約28%；從應用來看，上半年車用占比約20%，工控占比約28%，通訊占比約17%，運算占比約23%，消費電子占比約7%，醫療等占比約5%。（編輯：黃國倫）1110811