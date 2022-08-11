美國CPI自高點放緩 法人對下半年台股轉趨樂觀

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）美國最新CPI數據優於預期，美股大漲激勵今天台北股匯市雙漲，台股勁揚258.83點，新台幣創下近2週新高；法人表示，台股今年以來修正，已經相當程度反映對升息、需求下修的預期，下半年可抱持謹慎樂觀的態度。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%低於市場預期，台股今天漲258.83點，上漲1.73%，收在15197.85點，再度向季線位置靠攏。新台幣今天同樣走強，新台幣兌美元今天收盤收29.942元，升5.5分，創下近2週新高。

自營商今天買超15.74億元，投信買超10.91億元，外資及陸資買超140.68億元，三大法人合計買超167.33億元。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，台股這波自低檔反彈以來，資金青睞類股已從之前的跌深反彈、評價便宜、政策及選舉等層面，轉向半導體、電子零組件、汽車與價值成長股，雖然主要電子產業成長性可能在今、明兩年出現趨緩，台灣經濟指標也有轉弱跡象，然而近期在美股領軍以及國安基金進場之下，整體投資情緒明顯回溫，有利台股持續向季線位置挑戰。

針對第3季的台股走勢，孫傳恕表示，近期科技產業相繼傳出庫存調整雜音，但從不同類股分析，包括汽車與新能源車相關、伺服器、半導體、高效能運算（HPC）等前景能見度仍相當高，例如汽車產業在晶片荒舒緩，以及中國政策作多電動車等，讓汽車相關供應鏈成為這波反彈的資金焦點，而伺服器則是看好至明年的成長力道仍佳。

大華銀多元特別收益平衡基金經理人陳晞倫表示，由於近期原油等原物料價格回跌，市場對通膨的預期及美國聯準會政策的反應也淡化，最新CPI數據也反映未來的通膨壓力可望趨緩，聯準會（Fed）今年以來的升息動作有達到一定程度的效果。

陳晞倫認為，近期美國科技股已出現明顯的反彈，台股近日表現也可看出受到拉抬，隨著傳統科技旺季來臨，新機發表可望為市場注入樂觀情緒。此外，就評價面來看，今年以來的修正已經相當程度反映對升息、需求下修的預期，本益比低於近5年平均的個股相當多，使得台股具備下檔保護，對下半年可抱持謹慎樂觀的態度。（編輯：楊凱翔）1110811