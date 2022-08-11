台康砸85億進駐南科橋頭園區 打造CDMO等國際生產線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北11日電）國科會今天通過5件總金額達新台幣93.4億元投資案；其中台康生技將斥資85億元在南科橋頭園區打造總規模15萬公升的國際級全方位生產線，投入研發生產生物相似藥與生技藥品委託開發暨生產服務（CDMO），規劃自112年開始興建。

國家科學及技術委員會科學園區審議會今天過5件投資案、投資總額計93.4億元，其中包括生物技術的英緹生物科技、信標醫學科技、台康生技橋頭分公司；積體電路的鴻鎵科技中科分公司。

國科會指出，台康生技將投資85億元進駐南科橋頭園區，打造總規模15萬公升的國際級全方位商業化生產線，以因應未來自行開發的生物相似藥市場拓增需求，以及中長期CDMO的國際業務拓展，投產後規模將比現有產能大18倍以上。

國科會說明，台康橋頭新廠規劃自112年開始興建、115年將投入5萬公升產能，台康進駐南科橋頭園區後，將有助於園區精準健康產業發展，並可提升南台灣生技產業整體競爭力。

其次，鴻鎵科技也規劃投資2億元進駐中科，研製第三代半導體氮化鎵功率磊晶片、氮化鎵功率電晶體等產品，除自有技術外，鴻鎵科技也獲日本NTT-AT技轉磊晶技術，從晶片到終端產品，設計、生產、銷售結合多家廠商一貫作業。

國科會說明，氮化鎵產品可應用於太陽能儲能、新能源車、工業自動化及5G高頻通信等產業，有利於促進中台灣形成高科技產業聚落，

國科會也通過信標醫學，同時也是奎克公司的衍生公司投資7000萬元進駐竹科生醫園區，這家公司過去多年初步臨床驗證的多癌症早篩基因檢測產品OncoSweep，可透過採集少量血液樣本，檢驗血液中多達100種的微小核糖核酸（micro RNA）生物標記。

國科會表示，信標醫學的OncoSweep產品，也使用奎克公司的NextAmp多重基因檢測平台，以及機器學習演算法進行數據分析，讓癌症早篩更為簡便而精準。

至於英緹生物，將投資7000萬元進駐竹科生醫園區，主要產品為子宮內膜容受性檢測套組及服務、非侵入性胚胎著床前染色體檢測套組及服務與卵子品質檢測套組。

國科會指出，英緹生物產品應用多重基因標記檢測系統，搭配自建基因數據庫及AI演算，可提高胚胎成功著床率及受精成功率，為不孕症患者帶來福音，將來進駐園區後，也可促進分子檢測、生殖醫學相關人才培訓。

此外，審議會也通過22件增資案及5件增加產品及營業項目案，合計增資81.42億元。（編輯：林淑媛）1110811