MSCI權重調整受矚 法人：美通膨降溫有利台股多方
2022/8/12 08:29
（中央社記者吳家豪台北12日電）投資人了解美國聯準會（Fed）仍須激進升息來充分抑制消費者物價後，美股多數收跌，市場關注MSCI季度調整的台股權重變化。法人表示，美國通膨降溫有助台股多方信心，但量能偏低，追價偏審慎。
美股道瓊工業指數小漲27.16點或0.08%，以33336.67點作收；標準普爾500指數小跌2.97點或0.07%，收4207.27點；科技股那斯達克指數下跌74.89點或0.58%，收12779.91點；費城半導體指數下滑10.01點或0.34%，收2978.70點。
台股11日受到美股費半指數走揚激勵，加權指數開高走高，一度上漲近265.77點，來到15204.79點波段高點，收復萬五大關，終場上漲258.83點，收在15197.85點，漲幅1.73%，成交金額新台幣2189.84億元。
指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度成分股調整結果，台股在全球標準型指數、全球小型指數成分股皆不變。投顧法人分析，MSCI指數持續加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將小幅調降。
產業訊息部分，iPhone代工廠和碩第2季受到業外認列匯兌損失6.31億元影響，歸屬母公司稅後淨利31.16億元，年減41.7%；每股盈餘1.17元。
電腦品牌廠華碩第2季受到市場需求減弱、庫存壓力升高影響，加上業外認列匯兌損失6.99億元，稅後淨利為18.96億元，季減82%，年減83%；每股盈餘2.6元，為近9季低點。
法人表示，美國7月消費者物價指數（CPI）漲勢趨緩，顯示通貨膨脹開始降溫，有助台股多方信心，但台股量能偏低，顯示多方追價偏審慎。（編輯：趙蔚蘭）1110811
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