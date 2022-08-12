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彰銀案糾葛17年 吳東亮：台新有委屈 和解落幕是好事

2022/8/12 12:41
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（中央社記者謝方娪台北12日電）彰銀案糾葛17年，台新金和財政部終於和解，工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮今天在彰銀案落幕後首次公開表示，拖了17年，台新有委屈和無奈，但能和解落幕絕對是好事。

吳東亮今天出席亞太永續行動博覽會，針對彰銀案順利落幕，他多次強調「很好、能夠落幕是好事」，拖了17年，台新有很多委屈和無奈，不過能和解落幕絕對是好事。

他說，要感謝政府最後幫很多忙，尤其對台新這麼多年來對彰銀的貢獻給予肯定，是很高興的事情。

談到促成雙方和解的關鍵，吳東亮表示，「一路走來，剛好談到這裡，大家有這個心，事情就解決了」，台新金去年買保德信人壽（現在的台新人壽）時，已承諾金管會6年內要處分彰銀持股，這可以說是出清裡面的一個環節，如今能夠提早完成。

台新金當年以每股26.12元買入彰銀股權，如今以每股18.2元處分持股，針對成交價格，吳東亮表示，只要是成交，就是可以接受。

針對彰銀經營權之爭，台新金和財政部自2014年底進入訴訟階段，台新金10日宣布雙方已達成解決爭端共識，台新金並已向最高法院撤回訴訟。（編輯：林淑媛）1110812

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