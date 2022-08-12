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投資人預期央行將進一步升息 亞股走勢分歧

2022/8/12 17:39
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（中央社香港12日綜合外電報導）亞股今天走勢分歧，難以延續昨天的漲勢，因為投資人接受各國央行會繼續升息、以對抗失控通膨的可能性。

在備受關注的美國7月消費者物價指數（CPI）降幅超過預期、聯邦準備理事會（Fed）因此可能會放慢收緊貨幣步伐後，昨天亞股全數收漲。

可作為未來CPI參考指標的生產者物價指數（PPI）數據也同樣振奮，提供了進一步樂觀的理由。

然而，在聯準會官員紛紛警告，仍處於40年高點附近的通膨要獲得控制、還有很長一段路要走後，美股交易感覺良好的氛圍消退。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）是最近一位將市場拉回現實的人，她告訴彭博電視台，這些數據「意義重大，因為數據顯示我們看到一些改善，但這並不是勝利」。

她還說，她可能會在下個月的聯準會會議上支持升息2碼，但如果出爐的數據顯示有其必要，她不排除支持連續第3次升息3碼。

東京股市昨天休市一天，今天補漲逾2%。香港、首爾、台北和馬尼拉股市都收漲；上海、雪梨、新加坡、雅加達和威靈頓股市都收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110812

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