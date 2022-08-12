嘉義科學園區112年動工 8家科技公司承諾進駐
2022/8/12 19:10（8/12 19:21 更新）
國家科學及技術委員會與嘉義縣府12日舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，邀請有意進駐科學園區的廠商代表，以在陶版壓手印、簽名的方式，共同簽署合作意向書，現場8家科技業者響應參與。（國科會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月12日
（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）嘉義科學園區明年4月將動工，國科會與嘉縣府今天舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，8家科技公司承諾進駐嘉義科學園區，一起創造未來榮景。
國家科學及技術委員會與嘉義縣府今天下午在長榮文苑酒店舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，邀請有意進駐科學園區的廠商代表，以在陶版壓手印、簽名的方式，共同簽署合作意向書。
國科會副主任委員陳宗權致詞表示，安永生技、農譯科技、皆展、北群醫學、經緯航太、安吉氣象、大旺生醫及坤暐科技，8家公司有意進駐園區，明年4月廠商建廠可與公共工程同步進行。
陳宗權說，科技部已於上個月27日更名為「國家科學及技術委員會」，這是國科會成立以來，首次舉辦招商啟動儀式。國科會將扮演領頭羊角色，擘劃科技發展願景，以全球視野、在地創新的理念，建構「精緻多元、優生活、節能永續」的嘉義科學園區。
陳宗權指出，未來嘉義科學園區除建構完整的產業上下游供應鏈外，也將同時灌溉人文薈萃的學界資源，國科會將結合嘉義大學、中正大學、虎尾科技大學等學界資源，投入研究創新，吸引高科技人才回到嘉義就業。
陳宗權表示，從嘉義科學園區、台南科學園區、高雄科學園區、橋頭科學園區，一路往南串聯到屏東科學園區，政府已打造一條完整的南台灣科技產業廊帶。
嘉義縣府表示，嘉義科學園區將引進「精準健康、智慧載具、智慧農業及其他新興科技」四大主軸產業，落實「嘉科上線，嘉義起飛」願景。（編輯：郭諭儒）1110812
國科會及嘉義縣政府12日舉辦「嘉義科學園區招商暨產學交流論壇」，國科會副主委陳宗權出席致詞，歡迎企業進駐嘉科，並鼓勵青年學子返鄉就業。（國科會提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月12日
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