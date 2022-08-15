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美通膨降溫 法人：台股有望挑戰季線反壓

2022/8/15 08:27
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（中央社記者賴言曦台北15日電）美國7月消費者物價指數（CPI）年增率下降，顯示美國通膨開始降溫，法人認為，台股3大類股指數中，電子、金融皆來到季線之上，僅傳產指數仍位於季線之下，只要這波彈升行情延續，量能持續放大，有望見到大盤挑戰季線反壓。

台股加權指數上週五開平走高，終場上漲91.12點，漲幅0.6%，收在15288.97點，距離季線僅一步之遙。

美股4大指數12日收紅勁揚，道瓊工業指數終場上漲424.38點，或1.27%，收在33761.05點，標準普爾500指數上漲72.88點，或1.73%，收在4280.15點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲267.28點，或2.09%，收在13047.19點，費城半導體指數上漲89.147點，或2.99%，收在3067.842點。

觀察台股上市櫃公司動向，勤誠、友通、南寶、永豐餘、華紙、亞泥今天將召開法人說明會。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠美股持續反彈、7月通膨數據於6月觸頂後下降，加上現階段仍處在美國聯準會（Fed）不會開會的空窗期，台股近日持續隨美股反彈。

但PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜提醒，由於科技產業庫存調整狀況持續，指標大廠更表示庫存消化時間可能要到明年第1季，甚至是明年第2季才能完成，而外部全球通膨水準仍高、景氣成長動能下降等負面因素也未消除，在多空因素相互影響下，台股下半年走勢仍會相對震盪，目前須視電子業庫存與第3季銷售動能是否轉強。（編輯：趙蔚蘭）1110815

廖炳焜
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