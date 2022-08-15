玉山金看好下半年獲利 柬埔寨業務受關注

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玉山金控15日下午在台北召開記者會，由玉山銀行董事長黃男州（後左2）等人出席說明營運概況，玉山金上半年自結淨收益256.8億元，稅後淨利70.9億元。中央社記者趙世勳攝 111年8月15日

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（中央社記者蘇思云台北15日電）玉山銀董事長黃男州表示，升息可能影響短期金融資產評價，但長期有助益，下半年獲利有機會高於上半年；近期玉山銀有女性主管赴柬埔寨支援，接到許多親友關心簡訊，強調業務不受影響，並提醒員工注意安全。

玉山金控今天舉行法人說明會記者會，公布2022年上半年營運概況，玉山金上半年稅後淨利70.9億元，年減30.8%，每股稅後盈餘（EPS）0.53元。

玉山銀行放款餘額較去年同期成長13.5%，存款餘額成長14.7%，且央行升息使存放利差擴大，淨利息收入成長22.5%；上半年淨手續費收入98.5億元，因為第2季市場波動大，財管淨手續費收入年衰退16%，不過企業金融手續費成長40.4%、信用卡手續費成長8.5%。

黃男州指出，金控獲利有3支柱，從淨利息收入來看，各國陸續升息，玉山銀在淨利差（NIM）跟存放款利差（Spread）持續擴大，長期自然有助益；第二是手續費收入，財管上半年確實受到影響，但其他業務手收都有成長，財管手收7月對6月也有不錯成長。

黃男州表示，第三是投資收入，銀行會計上要市值計價（mark to market），因此的確會受到短期評價影響。希望下半年獲利一定要遠高於上半年，目前看「機會蠻大的」，但要持續留意外在變化。

玉山金總經理陳美滿指出，財管業務上半年下滑主要受到去年基期高、金融市場波動讓客戶相對觀望影響，預期美國聯準會（Fed）還會繼續升息，力道可能不會這麼猛，第4季市場信心有望回穩，財管手收業務也有機會愈來愈好。

近期柬埔寨詐騙事件頻傳，媒體關注玉山銀在柬埔寨子行業務營運情況，以及對員工是否有影響。

黃男州指出，最近相關報導，看到有些年輕人受到這樣待遇真的怵目驚心，不過，玉山銀在柬埔寨子行業務一切正常，上半年獲利年成長達47%；玉山銀是在2013年進入柬埔寨市場，當時併購當地聯合商業銀行（Union Commercial Bank Plc，簡稱UCB），拓展當地金融業務。

黃男州指出，柬埔寨金融服務沒有像台灣那麼普及，主要是存款業務，信用貸款也不多，金融服務跟台灣還有一段距離。玉山在當地發行信用卡近3萬張、市占為當地第1名，房貸也是當地第1名。

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黃男州指出，柬埔寨子行有14個分行，員工總人數約500人，其中台灣派去員工約30人，有提醒員工人在國外要注意安全。最近總行調任1位女性主管到柬埔寨幫忙，讓她來自親友關心簡訊接不完，都想確認是不是銀行派任。

展望海外業務，黃男州指出，隨著泰國曼谷跟越南胡志明市辦事處開業，玉山海外布局擴展到10個國家、30個營業據點，現在還在申請的是日本福岡分行，日本主管機關還在審核中。今年上半年海外子行加上分行占玉山銀獲利25.5%，高於去年同期20%。（編輯：張均懋）1110815