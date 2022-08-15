美管制3奈米EDA出口 集邦：影響中國半導體長遠發展

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美國商務部宣布管制開發3奈米以下的電子設計自動化（EDA）軟體出口，市調機構集邦科技預期，中國從晶片設計初期乃至後端的系統設計，都將陷入發展困境，影響中國半導體產業長遠發展。

集邦科技表示，目前電子設計自動化（EDA）軟體市場呈現寡占局面，主要廠商有新思（Synopsys）、益華電腦（Cadence）及西門子電子設計自動化（Siemens EDA），3大廠市占率合計達75%。

華大九天是中國EDA領域龍頭，集邦科技指出，其技術、營收規模與整體影響力遠不及美系EDA業者。華大九天的「類比電路設計EDA」和「平板顯示電路設計EDA」較為成熟，「數位電路設計EDA」與「晶圓製造EDA」仍大幅落後於美系EDA，且尚未進入環繞式閘極（GAA）新技術研發。

集邦科技表示，美國2019年將華為列入實體清單，當時美系EDA業者包括新思（Synopsys）與益華電腦（Cadence）均受禁令影響，無法授權EDA給予華為海思；然而，禁令對美系業者營運未見直接影響，華為則遭受衝擊。

集邦科技指出，中國即使在這次限制生效前大量採購EDA取得授權，由於軟體日後仍需連網回原廠進行授權更新方能使用，美國確實可以達到管制的效果。

集邦科技表示，中國晶片設計短期雖沒有使用環繞式閘極EDA的需求，但3至5年後要往3奈米先進製程設計，必然有跨入的必要；在沒有美系EDA工具的支援下，中國從晶片設計初期乃至後端的系統設計，都將陷入發展困境。

此外，中國晶圓製造也有使用EDA的需求。集邦科技預期，在美系設備偕同軟體限制之下，中國半導體長遠的發展將會受到影響。（編輯：林克倫）1110815