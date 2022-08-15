更多編輯台推薦新聞：
夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸
運動

夏季甲子園大阪桐蔭19分大勝聖望學園 邁向3度春夏連霸

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

美管制3奈米EDA出口 集邦：影響中國半導體長遠發展

2022/8/15 17:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美國商務部宣布管制開發3奈米以下的電子設計自動化（EDA）軟體出口，市調機構集邦科技預期，中國從晶片設計初期乃至後端的系統設計，都將陷入發展困境，影響中國半導體產業長遠發展。

集邦科技表示，目前電子設計自動化（EDA）軟體市場呈現寡占局面，主要廠商有新思（Synopsys）、益華電腦（Cadence）及西門子電子設計自動化（Siemens EDA），3大廠市占率合計達75%。

華大九天是中國EDA領域龍頭，集邦科技指出，其技術、營收規模與整體影響力遠不及美系EDA業者。華大九天的「類比電路設計EDA」和「平板顯示電路設計EDA」較為成熟，「數位電路設計EDA」與「晶圓製造EDA」仍大幅落後於美系EDA，且尚未進入環繞式閘極（GAA）新技術研發。

集邦科技表示，美國2019年將華為列入實體清單，當時美系EDA業者包括新思（Synopsys）與益華電腦（Cadence）均受禁令影響，無法授權EDA給予華為海思；然而，禁令對美系業者營運未見直接影響，華為則遭受衝擊。

集邦科技指出，中國即使在這次限制生效前大量採購EDA取得授權，由於軟體日後仍需連網回原廠進行授權更新方能使用，美國確實可以達到管制的效果。

集邦科技表示，中國晶片設計短期雖沒有使用環繞式閘極EDA的需求，但3至5年後要往3奈米先進製程設計，必然有跨入的必要；在沒有美系EDA工具的支援下，中國從晶片設計初期乃至後端的系統設計，都將陷入發展困境。

此外，中國晶圓製造也有使用EDA的需求。集邦科技預期，在美系設備偕同軟體限制之下，中國半導體長遠的發展將會受到影響。（編輯：林克倫）1110815

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族