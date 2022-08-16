國銀上半年對中小企業放款3198億 創同期第3高
2022/8/16 18:12
（中央社記者謝方娪台北16日電）國銀力挺中小企業，今年前6月全體本國銀行對中小企業新增放款新台幣3198.02億元，創歷年同期第3高；全年新增放款目標為3500億元，光上半年達成率已達91.37%。
金管會今天公布最新統計，國銀6月對中小企業新增放款731.57億元，創今年以來單月新增放款次高，截至今年6月底止，國銀對中小企業放款餘額衝破9兆大關、達9兆85億元。
若單看今年前6月，國銀對中小企業新增放款3198.02億元，創歷年同期第3高，僅次於2021年同期3956億元及2020年同期3462億元。
金管會銀行局副局長童政彰表示，今年國銀對中小企業新增放款目標為3500億元，上半年國銀對中小企業新增放款3198.02億元，相較年度目標，達成率已來到91.37%。
今年上半年對中小企業新增放款最積極的前5大銀行，公股銀行包辦前4名，依序為第一銀行新增放款289億元、兆豐銀行新增放款286億元、土地銀行新增放款248億元、彰化銀行新增放款244億元。
第5名為台新銀行新增放款241億元，為唯一一家擠入排行榜中的民營銀行。
金管會統計，今年6月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.7%，月減0.06個百分點，6月底國銀對中小企業放款平均逾放比為0.27%，與5月底持平。（編輯：黃國倫）1110816
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