更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國銀上半年對中小企業放款3198億 創同期第3高

2022/8/16 18:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）國銀力挺中小企業，今年前6月全體本國銀行對中小企業新增放款新台幣3198.02億元，創歷年同期第3高；全年新增放款目標為3500億元，光上半年達成率已達91.37%。

金管會今天公布最新統計，國銀6月對中小企業新增放款731.57億元，創今年以來單月新增放款次高，截至今年6月底止，國銀對中小企業放款餘額衝破9兆大關、達9兆85億元。

若單看今年前6月，國銀對中小企業新增放款3198.02億元，創歷年同期第3高，僅次於2021年同期3956億元及2020年同期3462億元。

金管會銀行局副局長童政彰表示，今年國銀對中小企業新增放款目標為3500億元，上半年國銀對中小企業新增放款3198.02億元，相較年度目標，達成率已來到91.37%。

今年上半年對中小企業新增放款最積極的前5大銀行，公股銀行包辦前4名，依序為第一銀行新增放款289億元、兆豐銀行新增放款286億元、土地銀行新增放款248億元、彰化銀行新增放款244億元。

第5名為台新銀行新增放款241億元，為唯一一家擠入排行榜中的民營銀行。

金管會統計，今年6月底國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.7%，月減0.06個百分點，6月底國銀對中小企業放款平均逾放比為0.27%，與5月底持平。（編輯：黃國倫）1110816

童政彰
上半年刷卡額衝1.54兆 創近5年同期次高 虛擬貨幣高風險 金管會禁止以信用卡買虛擬幣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族