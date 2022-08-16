崇越電：產業庫存需調整 第3季已無旺季效應

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（中央社記者吳家豪台北16日電）專業特用化學材料通路商崇越電通今天舉行法人說明會，董事長潘振成表示，過去2年因疫情導致供應鏈失序而重複下單，庫存調整約需1至2季，今年第3季已無旺季效應。

潘振成說，4、5月受到上海封控影響，電子產業客戶生產線普遍停產或減產，但東南亞市場持續成長，加上其他產業客戶訂單尚可，因此崇越電第2季業績及上半年獲利略優於預期，年增率仍呈現正成長。

據他觀察，下半年全球通貨膨脹與大幅升息，已影響消費力及排擠非民生必需品需求，中低階消費性電子產品受影響最大。

潘振成指出，雖然產業訂單需求仍存在，但過去2年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素導致供應鏈失序而重複下單，普遍存在庫存成本及數量偏高情況，預估庫存調整期約需1至2季，故第3季已無旺季效應。

從產業別來看，潘振成認為，消費性電子產業的國際品牌大廠將於第3季起陸續推出新產品，因此高階手機、高階耳機、Mini LED（次毫米發光二極體）等產業訂單仍看好。

以市場來看，崇越電東南亞營收占比由去年6%成長至今年上半年8%，下半年應該會持續成長。

崇越電今年第2季合併營收達新台幣23.79億元，年增6.7%；歸屬母公司稅後淨利1.5億元，年增5.3%；每股盈餘2.02元。

今年上半年崇越電累計合併營收約47.45億元，年增6.8%；歸屬於母公司稅後淨利3.1億元，年增10.2%；每股盈餘4.19元。（編輯：楊蘭軒）1110816