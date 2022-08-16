銀行公會第3度赴以色列取經 聚焦金融科技與資安

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（中央社記者張璦台北16日電）銀行公會8月率團赴以色列參訪，理事長呂桔誠表示，期間台以雙邊金融與新創業者，熱烈討論相關業務推展、經營方向，領域包括行動支付、區塊鏈、人工智慧技術使用、網路金融資安控管等，盼藉此加速促進台灣金融創新。

銀行公會8月6日至12日第三度赴以色列考察金融科技及資安產業，參訪以色列出口與國際合作協會（IEICI）、以色列央行、以色列證券管理委員會，與資訊安全公司等。

銀行公會今天發布新聞稿指出，呂桔誠表示，隨著數位金融的快速進展，資訊安全及網路駭客攻擊事件，帶給金融業挑戰與衝擊；台灣在資訊、半導體等科技產業發展相當蓬勃，具有堅實的科技基礎與人才，對發展金融科技來說是相當有利的條件。

他說，透過這次考察團活動，台以雙方金融與新創產業進行深度交流，借鏡以色列豐富的創新發展經驗，對提升台灣金融業的數位競爭力，有所助益。

呂桔誠指出，在參訪的過程中，台以金融與新創業者就相關業務的推展與經營方向，進行了熱烈討論，並深入交換心得，領域包括行動支付、區塊鏈、人工智慧技術的使用、網路金融的資安控管、科技金融創新方式的導入等，都對台灣銀行業具有重大啟發。

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呂桔誠說，期望台灣主管機關及金融業者，透過這次赴以色列實地參訪，全面地瞭解以國在數位金融、區塊鏈技術、資訊安全、金融監理與風險管理的發展，促成雙方產業的交流合作，以加速促進台灣的金融創新。

此外，銀行公會表示，金管會這次指派銀行局長莊琇媛、金融科技發展與創新中心組長蔡少懷參團，兩人都對參訪過程中的台以產業交流，表達高度肯定，且對以色列相關機關扮演積極協助新創機構發展的角色與功能，印象深刻。（編輯：林興盟）1110816