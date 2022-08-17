銷售動能放緩 壽險前7月總保費收入1.4兆年減18.9%

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（中央社記者張璦台北17日電）據壽險公會統計，今年前7月壽險業總保費收入、初年度保費收入及續年度保費收入均呈現衰退，且達雙位數減幅；其中，受資本市場回檔等影響，投資型保單初年度保費收入年減逾3成。

壽險公會今天公布壽險業績最新概況，今年前7月壽險業總保費收入（含負債項下收入）達新台幣1兆4189億元、年減18.9%，其中初年度保費收入約5103億元、年減14.6%，續年度保費收入9085億元、年減少21.2%。

今年前7月壽險業投資型保單初年度保費收入約2372億元、衰退30.3%，傳統型保單初年度保費收入達2731億元、年增6.2%，業績兩樣情。

壽險公會分析，傳統型保險商品部分，上半年因線上數位交易管道推廣，加上美國升息帶動美元利變壽險商品熱賣，但業者對宣告利率調升態度轉趨謹慎，與民眾預期不符，導致該商品業績成長放緩。

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檢視投資型保險商品，壽險公會指出，因資本市場波動回檔及新台幣兌美元貶值，保戶對投資態度轉趨保守，且部分壽險公司為平衡商品結構，將銷售策略改以傳統型保險商品為主，減少投資型保險銷售。

同時，壽險公會觀察，以各個通路業績來看，初年度保費收入約5103億元中，壽險公司本身行銷體系占35.90%；銀行經代保代通路占53.34%；傳統保險經紀人、保險代理人僅占10.76%。（編輯：潘羿菁）1110817