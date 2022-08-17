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研調：台灣資安支出未來5年成長 高於亞太整體

2022/8/17 16:53（8/19 09:19 更新）
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（中央社記者吳家豪台北17日電）研究機構IDC發布「全球資安支出指南」，預估今年亞太區不含日本的資安投資將超過310億美元（約新台幣9296億元），年增15.5%；今年台灣資安相關支出將達到8.94億美元，預期至2026年的年複合成長率將達18%，略高於整體亞太市場。

IDC台灣資深市場分析師林雅惠透過新聞稿表示，台灣資安相關支出至2026年以軟體的增幅最大，尤其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，無論公部門、企業對於行動辦公與數位學習的需求皆明顯增加，使得端點防護市場無論占比或成長力道都是資安軟體市場之最。

同時，企業在混合IT環境、進階安全工具投資與頻繁的網路攻擊事件等因素疊加之下，也使得資安託管市場的需求占據整體資安服務市場的3成。

林雅惠提到，儘管台灣企業持續擴大對於進階威脅偵測與回應工具的投資，但資安人力短缺是企業普遍面臨的挑戰，這將使得託管服務成為企業在資安投資上的重點，預期至2026年將呈現14.1%的年複合成長率。（編輯：楊凱翔）1110817

林雅惠
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