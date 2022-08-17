台股連3天站穩季線 法人：扭轉第2季偏空格局

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）台股連3天站穩季線，法人表示，三大指數中僅剩傳產指數尚未收復季線，電子與金融雙雙站穩季線之上，成功扭轉第二季偏空格局，訊息空窗期間，預期股市近期訊息將以中性或偏多解讀為主，唯短線漲多季線附近難脫震盪。

台股這波反彈走勢持續，今天加權指數續揚44.88點，漲幅0.29%，收在15465.45點，連續三個交易日站穩季線之上。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，隨著通膨觸頂回落的訊號日漸明顯，下半年台股的投資環境將優於上半年。不僅前景看好，台股評價面也具備優勢。

陳釧瑤指出，目前台股大盤及電子股的估值，都位於歷史低檔。截至8月11日，加權指數彭博預估獲利本益比為10.47倍，遠低於近10年平均值14.85倍；電子指數的彭博預估獲利本益比則為12.28倍，也低於近10年平均值15.42倍。

PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，三大指數中僅剩傳產指數尚未收復季線，電子與金融雙雙站穩季線之上，成功扭轉第2季偏空格局，且目前第2季財報不確定因素已解除，加上國際市場現在最重要是等待9月底FOMC會議，在訊息空窗期間，預期股市近期訊息將以中性或偏多解讀為主。

不過，廖炳焜提醒，台股這波自低檔反彈以來已彈升超過一成，短線難免遇到獲利了結賣壓，可能在季線附近震盪，加上近期中國限電消息再起，台股企業庫存調整狀況持續，至年底前台股走勢仍難脫震盪，此時具有政策利多的相關產業，因成長性與能見度高，將成為下半年盤面資金亮點。（編輯：黃國倫）1110817