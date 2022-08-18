美股收黑 法人：台股季線附近震盪

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，美股主要指數皆墨，法人認為，台股近期政府基金、投信內資偏多，然而外資沒有積極進場，可能就是在觀望是否利空出盡，預料台股將隨美股，呈現震盪整理格局。

美國聯準會公布7月會議紀要顯示，官員仍決心繼續升息升息，以遏止通膨，他們也同意，在未來某個時間點放慢升息腳步有其適切性。美國聯準會擬將繼續升息，加上零售商達吉特（Target）財報欠佳等原因，拖累美股主要指數下挫收場。

道瓊工業指數下跌171.69點或0.5%，收33980.32點；標準普爾500指數下挫31.16點或0.72%，收4274.04點；科技股那斯達克指數挫跌164.42點或1.25%，收12938.13點；費城半導體指數下滑75.53點或2.48%，收2970.12點。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時認為，市場近期氛圍認為通膨有望趨緩，台股政府基金、投信內資偏多，說明低檔買盤是主要支撐來源，但外資沒有積極進場，可能就是在觀望，預計台股接下來會在季線附近震盪整理，期間不應過度追高，建議以採取低接方式先觀望。

觀察台股產業動向，大立光今天除息；中興電、群創、南寶、彩晶、杏輝、杏國、合庫金等上市公司今天將召開法人說明會。（編輯：趙蔚蘭）1110818