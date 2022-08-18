杏輝藥品及功能性食品下半年雙成長 2023年7新品上市

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）杏輝上半年每股盈餘（EPS）0.87元，為近年同期新高。杏輝表示，下半年藥品及功能性食品市場成長，營運將優於上半年；展望2023年，預計新上市的學名藥有3項，功能性食品有4項。

杏輝藥品與杏國新藥今天舉行集團聯合法人說明會，杏輝暨杏國董事長李志文表示，除了國內外通路的拓展外，藥品部分將持續推出新學名藥、癌症製劑、建立策略聯盟以及深化原料藥（API）研發，並與日本藥廠加強研發與製造合作，進軍東協市場，擴大利基。

杏輝2022上半年營收新台幣13.85億元，歸屬母公司業主淨利1.45億元，每股盈餘0.87元，營收及獲利皆為近年同期新高；杏輝表示，上半年營收成長主要的貢獻來自於療效用藥及功能性食品布局。下半年依過往經驗，通常會較上半年為佳，加上後疫情時代，民眾已建立長期保健觀念，預期在藥品與功能性食品市場雙成長帶動下，全年表現可期。

李志文指出，杏輝醫藥集團除了在內部積極地加強管理外，也持續地針對新項目、製程及品質管理、軟硬體整合及即時系統進行投資，針對節能及減碳部分也投入了數千萬元進行發展。

展望未來，李志文表示，將持續推出新學名藥、癌症製劑、建立策略聯盟以及深化原料藥（API）研發，並與日本藥廠加強研發與製造合作，進軍東協市場。功能性食品部分，除了自行研發外，集團最大的優勢就是掌握了天然植物提取技術及原料優勢，並以此為根基深化耕耘。

展望2023年，預計新上市的學名藥有3項，功能性食品有4項，再加上目前掌握可新增產品外銷國家與地區已達9個，希望這些量能能夠繼續擴大，遍地開花。

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對於杏國新藥的胰臟癌藥物SB05PC的後續進展，杏國表示，將會依美國食品暨藥物管理局（FDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）針對該臨床試驗計畫書內容的指導修正後，再進行補件。

此外，杏國指出，SB05PC同時在中國大陸申請胰臟癌一線用藥試驗，已取得中國國家藥品監督管理局（NMPA）許可執行三期人體臨床試驗，正在搭配當地的情況來進行推動。（編輯：楊蘭軒）1110818