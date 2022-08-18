法人：台股季線附近整理 留意製造業庫存

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（中央社記者賴言曦台北18日電）台股今天震盪收低，終場下跌68.69點，收在15396.76點，失守15400點。法人認為，儘管加權指數走勢不佳，但中小型股的櫃買OTC指數漲逾1%，行情其實不壞，預估台股近期將持續在季線附近震盪整理。

美國聯邦準備理事會（Fed）公布7月會議紀要，官員仍決心繼續升息以對抗通膨，美股主要指數收黑，台股今天開盤後走勢震盪，終場跌幅0.44%，成交值縮水至新台幣1978.79億元，但仍暫守季線約15277.65點之上。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時指出，觀察指數今天行情，上漲個股比下跌個股多，加上櫃買OTC指數收紅，顯示資金流向跌深個股及中小型個股，雖然加權指數受美股收黑影響而走跌，但整體氣氛已比今年6月下旬佳，一旦美股確立走勢，外資可能就會回補台股。

資深分析師王兆立則認為，美股恐慌階段已過，但台股產業多以製造業為主，受高庫存影響大，因此台股未來能否反彈，要看庫存調整情況，預料台股接下來將繼續在季線附近震盪整理。

對於台股交易金額量縮，王兆立認為，近期台股成交值落在2000億元左右可能會是常態，主要是因為資金流向美股，散戶融資不多，外資持續賣超，只靠投信加碼力量不夠，資金動能偏弱，建議短線布局應謹慎看待。（編輯：楊凱翔）1110818