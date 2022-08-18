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外資賣超面板雙虎 土洋聯手買超大成鋼

2022/8/18 17:04
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（中央社記者賴言曦台北18日電）台股今天震盪收低，三大法人合計為賣超，其中外資及陸資賣超新台幣77.39億元，調節個股包含面板雙虎群創、友達等。另外，大成鋼則同時受到外資、投信青睞。

台股今天震盪收低，終場下跌68.69點，收在15396.76點，跌幅0.44%，成交值新台幣1978.79億元。

三大法人合計賣超台股77.36億元，其中自營商賣超7.47億元，投信買超7.5億元，外資及陸資賣超77.39億元。

外資賣超前10名個股中，以群創被調節約2.3萬張居冠，接著是被賣超約1.3萬張的台新金，及被調節9772張的中信金；其餘外資賣超個股依序為元大台灣50反1、力積電、友達、長榮、台積電、華航及富邦金。

外資買超方面，則以敲進4243張精英居冠，3599張安集居次，接著是3284張中砂；其餘外資買超個股分別為大成鋼、亞泥、統一實、英業達、仁寶、華通及力麗。

今天邁入連40買的投信，則以買超2489張華新居冠，1988張智原居次，接著是1793張技嘉；其餘投信買超個股分別為中信金、台表科、大成鋼、永豐金、智邦、南電及拓凱。至於投信賣超第1名則是中華電，調節2488張。（編輯：楊凱翔）1110818

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