Fed會議紀要重燃升息憂慮 亞股隨美股挫低

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（中央社香港18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）7月會議紀要顯示，Fed將持續升息，以遏制攀至數十年高點的通膨，引發華爾街三大指數收挫，亞洲股市今天也隨著前一天的美股跌勢收低。

根據會議紀要，官員表示，聯準會終究得開始減緩緊縮腳步，但他們仍將持續維持升息一段時間，並坦承可能會有升息過了頭而對經濟造成傷害的風險，

最新公布的會議紀錄粉碎市場期待在今年急速升息一段時間後，一旦通膨降溫，Fed可能會在2023年開始降息。

CMC Markets公司分析師休森（Michael Hewson）指出：「會議紀要的重點顯示（決策理事會）無人想檢視一下降息的可能性。」

休森表示，他們呼應了「聯準會官員近來暗示，我們可能在年底前會看到再升息1.5%」。

Fed可能繼續維持緊縮貨幣政策，粉碎市場的樂觀心理，拖累華爾街三大指數挫低，其中以科技股為主的那斯達克指數跌幅最大。

此外，最新數據顯示，英國通膨攀至10%以上，為1982年以來首見，增添市場悲觀心理。

日股日經指數收挫1%，來到28942.14點。港股恆生指數收跌0.8%，來到19763.91點。上海綜合股價指數收低0.5%，來到3277.54點。

至於亞洲其他股市，首爾、台北、威靈頓和曼谷股市都收跌，新加坡、雅加達和馬尼拉股市則逆勢上揚。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110818