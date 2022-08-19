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美股收高台股拚反彈 法人：觀察產業庫存調整

2022/8/19 08:18
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（中央社記者江明晏台北19日電）美股4大指數都收高，台股18日震盪收低，終場下跌68.69點，收在15396.76點，失守15400點，法人認為，美股恐慌階段已過，但台股受科技業高庫存影響大，預料將持續在季線附近震盪整理。

美股主要指數今天收高，因網路設備供應商思科系統（Cisco Systems）銷售預測樂觀，有助提振科技股表現，同時數據顯示美國經濟表現仍相對強勁。

道瓊工業指數小漲18.72點或0.06%，以33999.04點作收，標準普爾500指數上漲9.70點或0.23%，收4283.74點，科技股那斯達克指數上揚27.22點或0.21%，收12965.34點，費城半導體指數勁揚67.72點或2.28%，收3037.84點。

台股18日震盪收低，終場下跌68.69點，收在15396.76點，失守15400點。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超77.36億元。

法人認為，美股恐慌階段已過，但台股產業多以製造業為主，受高庫存影響大，台股未來能否反彈要看庫存調整情況，預料台股將在季線附近震盪整理。（編輯：張均懋）1110819

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