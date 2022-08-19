倫飛連拉7根漲停 盤中123.5元續創新高

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（中央社記者吳家豪、潘智義台北19日電）市場稱為「朱立倫概念股」的筆電廠倫飛今天起列為分盤交易處置股票，每5分鐘搓合一次，倫飛股價早盤跳空漲停至123.5元，續創掛牌上市以來新高，自8月11日以來連拉7根漲停。

倫飛7月合併營收約新台幣7800萬元，年增3.6%，單月淨利900萬元，年增55.9%；累計今年前7個月合併營收約5.13億元，年增3.3%。

為健全財務結構，倫飛去年減資17.11億元，減資比率超過87%，減資後股本剩2.48億元。今年倫飛宣布普通股配發現金股利1元、特別股配發現金股利2元，終止連續21年零配息紀錄。

倫飛主要生產軍規筆記型電腦與平板電腦，自有品牌Durabook營收占比75%。從2001年至2020年近20年時間，倫飛股價幾乎在個位數徘徊，但近一年快速飆升，由於倫飛董事長高育仁是國民黨主席朱立倫的岳父，引發市場討論。

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倫飛近6個交易日收盤價從70.2元漲到112.5元，大漲逾60%。台灣證券交易所18日公告，倫飛連續3個營業日達公布注意交易資訊標準，列為分盤交易處置股票，處置期間自8月19日起至9月1日、共10個營業日。

證交所依規定處置措施包括，以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；投資人每日委託買賣數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託買賣，向該投資人收取全部買進價金或賣出證券。（編輯：張均懋）1110819