證交所引資 林修銘：找Top 20外資行銷台灣好公司

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外資今年以來賣超台股逾新台幣1兆元，台灣證券交易所董事長林修銘19日受訪表示，外資近年對台股持股攀高，因應國際情勢、升息變化，調節賣出的金額也會相對較高，這是很自然的事，不該只看金額，應要看外資賣超金額占持股的比重減幅。中央社記者張新偉攝 111年8月19日

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（中央社記者潘智義台北19日電）外資今年來賣超台股逾新台幣1兆元，台灣證券交易所董事長林修銘今天指出，外資對台股持股比例最高時達46%，目前約40%，不輸東京證交所。他規劃將與前20大外資溝通，把更多台灣優良的上市公司行銷出去，吸引外資投資。

台股在今年1月5日衝上18619.61點歷史新高後，加權指數一路走跌，7月中旬並跌至13928.66點，國安基金並召開臨時委員會議，拍板授權第8度進場護盤，這也是國安基金首次在萬點以上進場。截至8月19日止，指數反彈收在15408.78點，但今年來累計仍下跌2810.06點，跌幅約15.42%；而外資今天持續賣超73.05億元，累計今年賣超估算已達1兆元。

林修銘今天接受中央社專訪時表示，外資對台股的持股比例最高時達46%，目前約40%，不輸東京證交所的外資占比；而外資近年持股比例攀高後，因應國際情勢、升息等因素變化，調節台股賣出的金額也會相對較高，這是很自然的事，不該只看金額，而應該要看外資賣超金額占持股比重的減幅。

他指出，從台灣本國上市公司的半年報來看，稅前淨利較去年同期成長達24%，前7月營收也年增10%，加上台股殖利率達到4.95%的水準，顯示台灣上市公司樂於分配本身企業的盈餘給股東，台股是有足夠的吸引力。

林修銘表示，美國7月的通膨數據已下滑，加上台灣市場在近期國際政經情勢下所展現的市場韌性，他認為，外資投資台股的比重，不輸國際主要股市，會持續向國際行銷優秀的台灣上市公司，吸引外資投資台灣資本市場。

他進一步強調，「外資參與台股投資愈多，台灣愈安全。」證交所與外資溝通會是接下來的工作重點，做好外國投資人關係，尤其前20大（Top 20）外資會優先進行溝通；由於ESG（環境、社會、公司治理）已是外資思考投資策略的主流，證交所將會創造國內更優良的ESG生態圈，要求落實在上市櫃公司及中小企業，積極進行宣導與協助。

對於證交所今年底的國際招商活動，林修銘表示，會先去韓國參與年會及招商，針對前20名外資機構，不論主動型或被動型基金，都是證交所需好好溝通行銷的對象，要把更多台灣的好公司行銷出去，讓外資機構了解，吸引外資進入台灣市場。

由於大型外資機構也包括指數股票型基金（ETF）這類被動型基金，對於台灣的ETF是否有機會成為全球指標性的大型被動基金，林修銘認為，目前看來仍有難度，若行銷台灣的被動型基金，主要還是要看產業發展，完全以台灣為主的指數股票型基金（ETF），應該就是半導體產業ETF比較有機會吸引國際投資人。

不過，以證交所的立場，他仍然希望吸引外資投資台灣的優秀公司，提供適合外資納入投資組合的公司；至於ETF的推動角度來看，則會聚焦不同主題式的ETF，提供多元化的ETF供國人選擇，也同時活化指數型證券（ETN），發展更多不一樣的商品。

林修銘認為，國內投信公司發行的ETF目前都做得不錯，包括半導體、5G、電動車，以及ESG的ETF。

另外，針對不動產投資信託基金（REITs），他透露，主管機關也研議透過修法，放寬投信公司參與的機制，並適度調整受託機構的角色，未來也可能開放更多的投資標的，例如參考新加坡將港口、公共工程基礎建設納入不動產投資信託基金標的。

此外，對於不在本地的境外外資券商分析師發出研究報告，或在個人社群媒體，發表對台股個別公司的投資建議，要如何監理。林修銘說，目前的做法就是要求被點名的個別公司，針對錯誤的訊息做出說明及澄清，這是市場投資者、管理者都要有知的權利，以維持市場效率、建立市場信賴，監視部門也會持續關注股價變化，並以滾動式的調整檢討監理、監視、投資人保護等機制。（編輯：楊凱翔）1110819