美股收跌 法人：台股短多未變區間震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股4大指數收跌，台股19日上漲12點、收在15408點，今年累計外資賣超超過新台幣1兆元。法人表示，台股短多格局未變，短線台股在短均線及季線約15268點附近區間震盪。

市場憂慮高通膨，美股19日收黑，中止週線連4紅局面，道瓊工業指數終場下跌292.3點，或0.86%，收在33706.74點，標準普爾500指數下跌55.26點，或1.29%，收在4228.48點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌260.13點，或2.01%，收在12705.21點，費城半導體指數下跌84.504點，或2.78%，收在2953.339點。

台股加權股價指數19日上漲12.02點，收在15408.78點，成交值新台幣2186.84億元。三大法人自營商買超9.56億元，投信買超15.48億元，外資及陸資賣超73.05億元，合計賣超48.01億元。

在台指期淨部位，三大法人19日淨多單增加889口至3056口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1441口至10088口。

根據統計，累計到19日止，外資賣超估算已達1兆6.9億元，大盤指數累計下跌2810.06點，跌幅約15.42%。台股上週週線上漲119.81點，週線連7紅。

法人表示，台股大盤指數在5日線約15421點附近持穩，短多格局未變，短線台股在短均線及季線約15268點附近區間震盪。

新台幣近期盤中頻頻測試30元大關，央行也多次力守2字頭，但19日央行放手，新台幣兌美元收盤收30.02元，貶2.9分，創下2020年6月以來新低。

新台幣兌美元匯率貶破30元關卡，包括晶圓代工與IC設計等半導體廠多以外銷為導向，且銷售多以美元計價，營收及獲利可望同步受惠。

機械和工具機業大老指出，貶值有助出口和匯兌收益，但美元強勢為全球性，日、韓等競爭對手貨幣競貶、幅度甚於新台幣，呼籲「同升同貶」、 新台幣應貶值至32元區間，以利國際競爭。（編輯：趙蔚蘭）1110822