禾伸堂看第3季有變數 法人：庫存調整需1至2季

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）被動元件廠禾伸堂今天表示，第3季市場不確定性增加，持續關注變化，設備和建廠進度按照規劃。法人指出，禾伸堂擴產以大尺寸中壓高容產品為主，下半年庫存需1季至2季調整。

禾伸堂今天下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望第3季，禾伸堂表示，全球經濟因戰爭、通膨、疫情等變數，市場不確定性增加，持續關注變化。

展望產能利用率和擴產進度，禾伸堂表示，未來持續讓稼動率持穩，目前設備和建廠進度按照規劃。

法人指出，禾伸堂目前平均稼動率約70%至80%，原先預期第3季擴產幅度約5%、第4季再擴產10%，可能因市況稍微調整，擴產內容仍以大尺寸中壓高容產品為主。

展望第4季毛利率表現，禾伸堂表示，市場不確定性高，客戶需求有調整，客戶庫存需要時間去化，禾伸堂提高銷售利基產品。整體來看，車用、伺服器、工控應用穩健。

觀察庫存狀況，法人指出，禾伸堂自製產品庫存水位約2個多月，相對穩定；代理產品庫存水位約3至4個月，水位相對偏高，微控制器水位也偏高，預期庫存調整時間需要1季至2季。

展望產品價格走勢，禾伸堂指出，持續調整產品組合，增加利基型產品比重。法人表示，禾伸堂在利基型和大宗型產品比重約60%至70%比30%至40%。

禾伸堂第2季被動元件營收比重約35%，主動元件約占25%，系統模組約21%，其他約19%；從應用比重來看，法人指出，電源占比約45%，工控占比約20%、網通占約25%、新能源及車用均小於5%。（編輯：張良知）1110823