台水：積極降低基隆漏水率 採購發包皆依法辦理

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（中央社記者曾智怡台北23日）針對在野黨對台水基隆漏水改善工程發包疑慮，台水公司澄清，工程採購完全依照中央政府採購法相關規定辦理招標；近年基隆地區漏水率已顯著下降，將持續改善，力拚113年漏水率降至20%以下。

台水也表示，基隆地區因地勢陡峭、漏水率偏高，近日又因十年罕見旱象出現水情吃緊情況，台水人員皆全力以赴改善供水情況，幫助基隆市民用水。

國民黨團今天召開記者會質疑民進黨基隆市長參選人蔡適應，讓親信家族公司一再得標台灣自來水公司第一區管理處換管工程案。蔡適應競選團隊執行總幹事林明智表示，這是含沙射影、不實指控。

台水透過新聞稿澄清，第一區管理處工程採購，完全依照中央政府採購法相關規定辦理招標工作，民代所指控的某公司，同樣依法及工程契約規定辦理。

台水表示，近年台水積極依照分年計畫辦理汰換管線工程及各項檢、修漏作業，除了每年持續於基隆地區投入改善經費新台幣2億元外，並委託美商與日商公司組成總顧問技術團隊，於109至113年間，再增加投入約8億元加速降低漏水率，與日本東京都同步採用耐壓耐震管材，計畫辦理16件主幹道汰換管線工程，已汰換55.1公里的管線。

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台水指出，基隆漏水率目前已由101年底的32.3%降至110年底的22.89%，後續台水將持續努力，希望在113年時，能將基隆地區的漏水率降為20%以下。

至於基隆目前水情，台水說明，目前供應高地區域的崇法加壓站水壓足壓、水量穩定，同時持續採取區域內調度、區域外支援，並持續辦理上游支流深潭引水及抗旱水井評估，密切注意水情及相關調節，但在雨季來臨前，仍呼籲市民配合節水省水，珍惜珍貴水資源。（編輯：楊凱翔）1110823