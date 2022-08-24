觀望全球央行年會 法人：台股整理後再上攻

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（中央社記者潘智義台北24日電）美股道瓊工業指數下跌，與台股連動較密切的費城半導體指數上漲，法人認為，受投資人擔心全球央行年會釋出鷹派說法影響，台股可能先整理，待利空鈍化再漲。

投資人焦慮等待美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日在全球央行年會發表演說的同時，將注意力放在數據顯示經濟成長放緩，道瓊工業指數下跌154.02點或0.47%，收32909.59點；標準普爾指數小跌9.26點或0.22%，收4128.73點。

科技類股為主的那斯達克指數平盤作收，微跌0.27點，收在12381.30點；費城半導體指數上漲20.946點或0.74%，收2864.313點。

台股23日跌破15100點月線，終場收在15095.89點，下跌149.25點，跌幅0.98%，成交值新台幣1704.71億元，加計盤後交易約1745.21億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，市場預期全球央行年會將釋出偏鷹派說法，造成台股近日量縮價跌，但因權值股下跌，中小型股卻相對抗跌，趨勢並未反轉，只是漲多拉回，雖然央行年會前台股偏弱，卻仍不排除利空出盡上漲。

蔡明翰解釋，原本美國消費者物價指數（CPI）年增率下滑，比市場預期還多，對於美國9月升息幅度也從原本預期的3碼降至2碼，但現階段市場對全球央行年會將釋出鷹派言論，也讓市場認為美國9月仍有升息3碼的可能；若央行年會釋出鷹派利空低於預期，則台股可望反彈。

產業訊息方面，因下半年景氣尚不明朗，且下游客戶開始調整庫存，長興材料自結7月稅前盈餘2.78億元，較6月減少5.69%，年減25.63%，每股稅前盈餘0.22元；1至7月累計稅前盈餘25.71億元，年減7.7%，每股稅前盈餘2.07元。

安國轉投資展匯科及安格因重大訊息即將公布，皆經櫃買中心同意，自8月24日起暫停交易。

長榮海運規劃每股現金減資6元，台灣證券交易所23日公告，9月6日為長榮舊股票最後交易日，9月7日至16日停止市場買賣，減資後新股票將於9月19日起交易。（編輯：趙蔚蘭）1110824