上銀看機械業景氣不樂觀 明年整年恐都不理想

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天上午表示，工具機和機械產業景氣到2023年不容樂觀，中國大陸疫情未緩，加上限電變數陸續發生，衝擊產業，明年可能一整年都不理想。

亞洲工業4.0暨智慧製造系列展今天起至27日於台北南港展覽館登場，匯集9大科技主題展，參展商達1200多家，使用超過4000個攤位，上銀集團盛大參展。

卓文恒今天現身展會接受媒體短暫採訪，展望工具機產業景氣，他不諱言指出，受到中國大陸COVID-19疫情和限電影響，接單狀況較去年同期少了2成至3成。

觀察整體景氣，卓文恒預期，美國經濟可能下行，產業景氣到2023年不容樂觀，他指出，中國大陸疫情未緩，加上限電變數陸續發生，衝擊機械業產業。

卓文恒表示，下半年到明年景氣可能都不好，明年至少上半年、甚至一整年都不理想。

談到價格走勢，卓文恒指出，自動化零組件也面臨價格壓力，部分業界傳出零組件開始調降價格，也有殺價搶單的狀況出現。

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觀察全球市場，卓文恒表示，今年還是要觀察中國大陸變化，其他地區相對持穩，不過歐洲市場景氣有趨緩跡象，沒有第1季或去年這麼好，但仍是穩健，不會像中國大陸降幅明顯。至於日本市場，卓文恒指出，日本工具機接單也趨緩，目前景氣有些緩和下來。

HIWIN集團此次以「工業4.0最佳夥伴」為主軸，展示機電整合完整解決方案，包括新世代智慧傳動元件、直驅智造、智能自動化整體解決方案、智慧自動化關鍵零組件等；其中上銀也展示電動車用滾珠螺桿，為轉向系統、傳動系統、煞車系統提供核心零件。（編輯：趙蔚蘭）1110824