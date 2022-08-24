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長科：四川限電干擾部分業績 第3季展望不變

2022/8/24 16:56
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）長華電材董事長黃嘉能今天表示，中國四川限電，對關係企業長科8月至9月業績有部分影響，但在可控範圍內，第3季營運可維持原先財測區間，仍正向看待導線架長期市況。

中國四川限電，長華關係企業導線架廠長科成都子公司受到影響，黃嘉能今天表示，長科自備發電機，預期限電措施對8至9月業績有部分影響，但在可控範圍之內。

展望第3季營運，黃嘉能表示，長科第3季業績仍有相當大的把握可維持原財測區間，觀察目前新台幣兌美元匯率趨貶，黃嘉能認為，匯率仍對長科相對有利。

談到中國大陸市場比重，黃嘉能指出，中國蘇州加上成都廠區占長科整體業績比重約2成，其中成都廠占比約11%，成都廠主要供應當地客戶。

展望導線架長期市場趨勢，黃嘉能相對正向看待，他指出，由於導線架擴產和擴廠不容易，牽涉範圍廣。

觀察終端市場應用，黃嘉能指出，消費電子終端需求疲軟，車用和工控應用可以彌補，至於景氣變化仍續觀察通膨和升息等變數。

長科先前法人說明會中預估，第3季營收介於新台幣36.8億元至38.7億元，另基於新台幣兌美元平均匯率29.8元假設，預期第3季毛利率約29.5%至31.5%，營業利益率介於21.5%至23.5%。

法人預期，長科第3季部分業績儘管受中國限電變數影響，仍可落在區間下緣。（編輯：張均懋）1110824

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