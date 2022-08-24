宏碁：PC產業黑天鵝不斷出現 3層面調整策略

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（中央社記者吳家豪台北24日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天表示，個人電腦（PC）產業「黑天鵝」事件不斷出現，市況難以預估，宏碁將持續增加公司韌性、建立多重事業引擎來分散風險，並從產品、通路、因地制宜等3個層面調整策略。

宏碁今天舉辦Acer Green Day線上活動，發表環保產品線新成員Chromebook Vero 514筆記型電腦，邀請更多合作夥伴及供應商加入Earthion永續計畫，並將CDP（原碳揭露計畫）供應鏈延伸至第三階供應商。

陳俊聖受訪表示，明年PC市況還說不準，現在還在努力今年第3季及下半年，不確定因素很多，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到俄烏戰爭，另一隻「黑天鵝」是身為PC產業領導廠商的英特爾竟然不獲利，加上通貨膨脹、買氣受影響，黑天鵝不斷出現。

為因應產業變化，陳俊聖指出，宏碁能做的第一件事是增加公司韌性，對外部環境更敏感，要知道總體經濟、俄烏戰爭、通膨等黑天鵝對公司的直接與間接影響，更重要是內化後做出調整，包括供應鏈庫存管理等。

其次，宏碁也持續公司轉型，建立多引擎事業，生意不會只有單一「迎風面」，例如2週前掛牌上櫃的宏碁資訊公司協助企業從地端轉型到雲端，不容易受到經濟不景氣的影響。

媒體提問如何在降價促銷及漲價反映成本之間取得平衡，陳俊聖表示，他不斷提醒各個國家與地區的業務操盤手，需要從產品、通路、因地制宜等3個層面調整策略，讓公司、產業和市場都能得到最健康的發展。

針對四川限電影響，宏碁共同營運長黃資婷表示，風險管理永遠是每間企業在管理上必做之事，宏碁分散風險的方法是新事業占比逐年提升，同時提高企業韌性。

黃資婷指出，宏碁產品沒有在四川生產，目前的生產基地之中，有些區域確實受到限制，要符合當地政府需求，有些區域則沒有限制。針對有限制的部分，剛好這段時間需求相對疲軟，受到影響不大，還在可管理的範圍內。

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宏碁共同營運長高樹國說，這次四川溫度太高導致限電，工廠不能生產，以往民眾看電視覺得北極熊受到氣候暖化影響，只能站在浮冰上很可憐，但跟自己沒什麼關係。現在因為地球暖化效應造成四川限電、工廠停擺，造成宏碁所在產業缺貨，「這個跟我關係可大了」。

高樹國直言，ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題已經從單純的善意，變成切身會遭受立即而明顯影響的事情，需要「全民皆兵」，思考如何好好保護地球，因為這不只是善意而已，更關係到每個人的存亡。（編輯：楊凱翔）1110824