市場靜待鮑爾傑克森霍爾年會演說 亞股多收跌

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（中央社香港24日綜合外電報導）全球央行和財金首長雲集的傑克森霍爾年會本週將登場，市場關注美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表的演說，希望從中一窺美國接下來升息動向，亞股今天大多收低。

隨著年度傑克森霍爾經濟政策研討會（Jackson Hole Economic Policy Symposium）即將召開，市場聚焦在美國聯邦準備理事會主席鮑爾 （Jerome Powell）將對解決高物價問題採取什麼計畫，不少人憂心聯準會官員對抗通膨採取的措施，恐使經濟陷入衰退。

瑞銀環球資產管理公司（UBS Global Wealth Management）亞太區投資長鄭汪清（Kelvin Tay）對彭博表示，聯準會「可能會在本週末重申利率還有更多上調的空間，因為他們真的想拉低通膨」。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭導致能源價格飆漲，各國央行在對付通膨和避免經濟衰退之間面臨微妙的平衡。

CMC Markets分析師休森（Michael Hewson）指出：「隨著歐洲天然氣價格繼續創下歷史新高，投資人日益擔心央行升息和能源價格上漲，將導致全球經濟陷入長期衰退。」

美股大多收低，亞洲主要股市也跟著收跌。東京股市開高走低，終場收跌0.5%。

香港、上海、台北、新加坡股市收跌；首爾、雪梨、威靈頓股市則收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110824