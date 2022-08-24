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投報率攬客當教材且未事先審核 南山人壽挨罰180萬

2022/8/24 22:38
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（中央社記者謝方娪台北24日電）金管會保險局今天公布對南山人壽裁罰案，保險局表示，南山人壽資深經理人沒有依公司規定進行內部教育訓練事前教材確認及審核，即逕以不當內容進行教育訓練，對此開罰南山人壽新台幣180萬元。

保險局調查，南山人壽資深經理人2021年9月間在業績檢討會議對與會業務總監及處經理進行新商品內部教育訓練，但資深經理人並未依南山人壽所訂規定進行事前教材確認及審核程序，即逕以資深經理人所製作且未經公司核准的不當教育訓練教材內容，逕自進行內部教育訓練。

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據保險局了解，南山人壽內部主管並未依公司規定進行內部教育訓練，自行製作的教材內容是教導業務員以投報率作為儲蓄險商品招攬話術，明顯違反規定，因此金管會決議開罰。

保險局指出，南山人壽雖有訂定相關內控制度，但制度欠完備，以致沒有落實執行相關內控制度，違規事實明確，因此依保險法第171條之1第4項規定，核處南山人壽180萬元罰鍰。（編輯：楊蘭軒）1110824

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