經部：增加再生能源投資 將成台灣經濟成長驅動力

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）經濟部次長曾文生今天表示，能源轉型有助台灣經濟發展，他預期從現在起到2050年，台灣每年逐步減少化石燃料進口量，同時增加再生能源投資金額，這會成為台灣經濟成長的固定驅動力來源。

曾文生今天出席國家人權委員會主辦的「2022環境權與公民參與論壇」，並以「台灣經濟轉型與環境權保障」為題，進行專題演講。

曾文生表示，台灣製造業部門要達成淨零轉型有三大工作，第一是改善製程，包括將加熱工具從燃煤改為燃氣，或煉鋼時將冶金煤改為用氫；第二是能源轉換，例如發展再生能源，還有台灣配合國際供應鏈的主要產業，都要加入「RE100」，要即百分之百使用再生能源

第三，循環經濟。曾文生舉例，在半導體廠生產時會用到化學藥劑，尤其是溶劑，使用後若能純化而非燒掉，對節能減碳非常有幫助，因此國內有化工廠與台積電等公司合作，將化學藥劑循環再利用。

曾文生說，能源部門的淨零轉型也有三大面向，第一是打造零碳能源系統，亦即極大化可再生能源；第二，提升電力系統韌性，同時也提高電力系統效率，簡言之就是分散綠能、儘速吸收綠能後再使用掉；第三，開創綠色成長。

談到開創綠色成長，曾文生表示能源轉型其實有助台灣經濟發展。他解釋，能源在台灣被視為生產要素，據統計，台灣三大化石燃料進口金額，如原油、燃煤、天然氣，平常時占國內GDP約10%。

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曾文生說，根據總經理論的GDP方程式，若增加使用再生能源，就會減少進口化石能源，因此會讓GDP上升，在減少化石能源同時，也讓再生能源以投資形式出現，因此會讓投資增加。

曾文生因此預測，從現在起到2050年這段期間，因台灣會每年逐步減少化石能源進口量，同時增加再生能源投資金額，這會成為台灣經濟成長的固定驅動力來源，這不但有助產業符合國際供應鏈要求，也對國內GDP有幫助。（編輯：潘羿菁）1110825