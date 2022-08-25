日本擬重啟核電 經長：是對未到期電廠做不同打算

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（中央社記者鄭鴻達台北25日電）對於日本政府擬重啟核電，經濟部長王美花今天表示，日本是針對尚未達到使用年限的核電廠做不同打算，而台灣是讓核電廠都使用到既定的年限期滿為止。

王美花今天出席「第四屆品牌金舶獎」頒獎典禮時受訪，談及日本擬大幅重啟核電、電力供應穩定、四川限電對台商的影響等議題。

王美花表示，日本在311地震後，先關閉許多核電廠，這次是將之前還沒到使用年限的核電廠做一些不同的打算。

王美花強調，台灣既有的核電廠本來就是要用到既定年限期滿為止，此議題之前在社會有許多討論，她再次強調，台灣並未提早停用核電廠，都是使用至年限屆滿。

對於電力供應議題，王美花表示，因俄烏戰爭，能源價格上漲，氣候變遷讓全球多國遭遇大旱，目前台電電力調度有採取因應措施，如機組調度、水力發電、需量反應等，也會因應未來情勢預作推演，確保穩定供電。

對於中國四川、重慶的限電措施，王美花表示，全世界目前都在關注其限電是否會影響供應鏈，對台灣來說，四川、重慶是台商重要的筆電、消費電子產品生產基地。

王美花表示，經濟部持續密切與台商溝通，台商目前為止是採用錯峰生產，並利用現有庫存及其他調度措施，進行短期因應，至於長期因應措施，將會再向廠商了解。（編輯：張均懋、潘羿菁）1110825