大豐電推多元方案 拚全年營收創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）儘管有線電視用戶整體呈現緩跌，大豐電寬頻的動能在今年上半年營收帶進3億元收入，下半年將力推結合OTT及雙網匯流的多元方案，促動全年整體營收再創高。

有線電視及寬頻業者大豐有線電視今天舉行法人說明會，會中公布去年及上半年經營績效綜覽及未來展望。

大豐電持續受惠於寬頻用戶成長，去年全年營收達新台幣20億元，連3年越過20億元門檻，寬頻動能也在今年上半年營收帶進3億元收入，占合併營收28%，較去年同期成長13.6%，寬頻營收占比成長率逐季遞增。

大豐電表示，大豐電旗下3家系統經營者訂戶數合計約為22.3萬戶，經營區以新北市為根基並跨足高雄市，為因應數位匯流及有線電視轉型趨勢，大豐電下半年將以旗下品牌「大大寬頻」為營運重心，全力推動結合OTT及雙網匯流的多元方案，挑戰寬頻滲透率突破6成新高峰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大豐電今年上半年合併營收已達9.9億元，每股盈餘（EPS）2.03元，雙雙優於去年同期表現，下半年將力推結合OTT及雙網匯流的多元方案，促動全年營收再創高。

大豐電董事長張銘志也表示，面對市場需求的轉變，有線電視業者應以積極正面的心態迎接挑戰，大豐積極開發全新商業模式，例如在去年7月起引進4K雙模機t.Gateway，市場反應良好，9月將獨家上架Amazon Prime Video影音服務，積極開發OTT高度需求者。（編輯：楊凱翔）1110825