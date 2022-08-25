利息收入進補 上半年國銀柬埔寨獲利創同期新高

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（中央社記者謝方娪台北25日電）柬埔寨治安黑洞引起國際矚目，不過本國銀行柬埔寨據點獲利繳出亮眼成績單，受惠台商使用金融服務熱絡、利息收入進補，上半年國銀柬埔寨據點獲利達新台幣19.7億元，創同期新高。

近期柬埔寨治安引起國際矚目，不過在金融業海外布局上，可見國銀今年前6月柬埔寨據點獲利達19.7億元，創同期新高，相比去年同期增加4.23%，為國銀海外據點獲利貢獻第5大國家，儼然成為國銀海外獲利小金雞。

金管會今天公布本國銀行在柬埔寨拓點情形，國泰世華銀行及玉山銀行在柬埔寨共設有2家子行，兆豐銀行、合庫銀行及第一銀行均在當地設有分行，上海商業銀行則設有代表人辦事處，總計本國銀行在柬埔寨設立子行、分行及支行共計54處。

金管會銀行局副局長童政彰表示，觀察2018年至2020年本國銀行柬埔寨據點獲利，自20.6億元、27.3億元一路攀升至35.9億元，2021年略為下滑至31.8億元，今年上半年柬埔寨據點獲利高達19.7億元，算相當亮麗的數字。

童政彰指出，國銀在柬埔寨據點獲利亮眼，主因國銀在當地對台商提供相關金融服務，主要獲利來源為利息收入拉抬所致。

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根據金管會統計至今年6月底止，本國銀行在海外分支機構總計635處，相比去年同期大增108處，主因中信銀行今年併購泰國LH銀行，挹注海外分支機構家數大增近100處。

童政彰表示，金管會透過3大面向鼓勵銀行進行海外布局，第一，持續強化和各國監理機關合作，透過合作備忘錄（MOU）及雙邊會議等加強監理資訊交流；第二，透過銀行公會充實金融業海外經營過程必要資料庫，提供銀行進行完整評估；第三，透過法規鬆綁及金融研訓院等周邊單位培訓國際金融專業人才，提供金融業到海外布局的助力。（編輯：楊凱翔）1110825