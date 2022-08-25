助銀行拓展信託 金管會上調適用全委規範門檻

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（中央社記者謝方娪台北25日電）為助銀行發展信託，金管會擬修法，將強制信託業申請兼營全委業務門檻自原先新台幣1000萬元上調至1500萬元，換言之，銀行受理單一客戶指單信託資產若低於1500萬元，將不必適用投信顧經營全委業務規範。

金管會今天公布「證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務管理辦法」第2條修正草案，為拓展銀行業兼營信託業務發展空間，金管會擬將強制信託業申請兼營全權委託投資業務門檻由1000萬元調升至1500萬元，預告期定為60天。

信託業務有多種類型，其中一種為「指定營運範圍或方法之單獨管理運用」，簡稱指單信託業務，是指一般民眾透過信託方式委託銀行進行資產的指定單獨管理運用，類似全委業務。

依原先規定，若銀行受理單一客戶指單信託資產逾1000萬元，就必須適用「證投信顧經營全委業務管理辦法」相對嚴格的全委業務規範，法遵成本拉高。

金管會證期局副局長高晶萍表示，近年國民所得大幅提升，先前在2003年訂定的1000萬元門檻已偏低，此次金管會參考國內消費者物價指數、國民所得、GDP（國內生產毛額）、每月經常性薪資及平均基本工資5大指標自2003年至2021年成長率平均數55.2%，決議將門檻上調至1500萬元。

根據金管會統計，截至今年第2季底止，指單信託業務規模僅69.59億元，相比整體信託業務規模5.39兆元，占比明顯偏低。

金管會銀行局副局長童政彰表示，在金管會上調門檻後，只要銀行受理客戶指單信託資產在1500萬元以下，即回歸信託業法規定，不必受證投信顧全委業務相關規範限制，估將有助銀行業拓展指單信託業務規模。（編輯：楊蘭軒）1110825