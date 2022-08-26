台泰合作電動嘟嘟車 駛向低汙染曼谷[影]

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（中央社實習記者李婕瑜曼谷26日專電）泰國-台灣BDI科技學院推出一系列由學生產製的電動嘟嘟車，運用台灣的電力系統，減少汙染、提升載貨量，改變嘟嘟車一貫高汙染、噪音強的形象，希望改善曼谷市容。

嘟嘟車的名字Tuk-Tuk源自嘈雜的引擎發動聲，泛指在曼谷等地的三輪小型卡車。嘟嘟車嬌小的車身，便於在曼谷的窄巷間穿梭，色彩繽紛的外型更讓嘟嘟車成為泰國的觀光標誌。然而，嘟嘟車也為曼谷帶來嚴重的噪音及空汙。

隨著油價節節攀升，及國際間追求環保低碳的呼聲漸漲，電動車成為泰國的能源解方之一。泰國政府訂下目標，預計於2025年年產25萬輛電動車、3000輛電動巴士及5萬3000輛電動機車，展現成為東協中重要電動車生產據點的野心。

除自用轎車、巴士與機車以外，曼谷的交通象徵嘟嘟車也跟上電動車的潮流。泰國-台灣BDI科技學院日前與喜孔（SiKor）公司建教合作，由喜孔公司提供技術，並交由學院學生製造電動嘟嘟車。校內成果發表會上，共有6台電動嘟嘟車亮相，各自提供販售食物、衣物、生鮮蔬菜及載人等不同機能。

泰國-台灣BDI科技學院特助徐硯庭受訪表示，這批電動嘟嘟車引進來自台灣的電力系統，大幅降低能源消耗，也能提供比傳統載貨嘟嘟車更強大的扭力，乘載更多貨物。

嘟嘟車也常作為販售小吃使用，而過去嘟嘟車的排氣常常汙染食物。徐硯庭說，電動嘟嘟車能大幅降低嘟嘟車的排氣量，提升食品衛生、也減少空汙，「讓大家看到一個更美麗的泰國」。

這批電動嘟嘟車由學生組裝而成，校內模具科、電力科的學生進入工廠，實際操作機械切割、打磨、焊接汽車零件，一步步組裝6台電動嘟嘟車。徐硯庭表示，在這場建教合作中，學生既是電動嘟嘟車的製造者，也是技術的學習者。

徐硯庭指出，電動嘟嘟車早在研發階段就接到多家廠商詢問，目前如泰國連鎖披薩品牌披薩納卡（NAKA）等多家廠商都已購買。未來，希望發展電動嘟嘟車生產線達成量產，讓電動嘟嘟車改變市容，成為曼谷繽紛新風景。

泰國-台灣BDI科技學院董事長張玲琴說，透過這次台灣與泰國間的技術交流，希望能夠促進台泰的未來合作。（編輯：馮昭）1110826