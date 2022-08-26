美股加持台股開高 尾盤賣壓調節收漲78.4點台積電突破月線

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）美股勁揚加持，激勵台股開高，類股快速輪動，電子、生技、解封概念股表態，台股指數一度大漲逾百點，晶圓雙雄台積電及聯電壓盤出現賣壓調節，尾盤指數收斂至上漲78.4點。

加權股價指數終場上漲78.4點、漲幅0.52%、收在15278.44點、成交值新台幣2103.3億元，台積電尾盤上漲4元，收512元，上漲0.79%，回到月線510元之上，聯電尾盤紅翻黑，下跌0.24%，聯發科維持在1%以上漲幅，收在678元。

今天類股以觀光類股上漲2.48%表現最亮眼，生技股上漲1.88%居次，運輸類股上漲1.72%。（編輯：潘羿菁）1110826

台積電突破月線 台股收漲78.4點日K棒連2紅

（中央社記者韓婷婷台北26日電）台積電股價回到月線510元之上以及航空雙雄大漲的氣勢，台股今天收漲78.4點，成交值回溫至新台幣2000億元之上，儘管週線收黑，不過日K棒連2紅。

加權股價指數終場上漲78.4點、漲幅0.52%、收在15278.44點、成交值為2103.3億元，費城半導體指數大漲帶動近期深受庫存去化之苦的電子股回神，台積電重回月線之上，收在512元，光學股大立光、玉晶光也呈現大漲，航空股則是邊境有望進一步解封的利多刺激下，華航亮燈漲停、長榮航漲幅也逾7%。

此外，近期大盤回檔扮演資金避風港的生技股今天並未受到資金回流電子股影響，指標股合一、中天依舊強勢，帶動北極星-KY、生華科、杏國表現依舊搶眼。

分析師表示，市場關注美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾即將在全球央行年會上的演說，可望為未來升息腳步定調，台股雖有國安基金護盤，但量能不繼將成為反彈續航力的隱憂，所幸今天成交值回到2000億元以上水準，若下週持續補量，可望指引台股後市走向。

法人指出，加權指數止跌反彈重返季線，短線浮現止跌回穩契機，若後續進一步突破短期均線、站上8月22日黑K高點15375點，盤勢將可望延續先前反彈走勢，其中，櫃買指數走勢相對強勁，已接近前波高點，若鷹派升息負面因素淡化，中小型股可望成為反彈急先鋒。（編輯：潘羿菁）1110826