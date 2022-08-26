台德智慧機械論壇拓商機 雙方企業簽2項MOU

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）經濟部工業局今天攜手台灣與德國的智慧製造相關公協會、企業，參與「台德智慧機械論壇」，除探討智慧製造等主題，也促成雙方企業簽署2項合作備忘錄（MOU），深化台德產業交流與供應鏈合作。

為促進台德雙方智慧機械產業交流與商機，工業局今天與德國經濟辦事處、台灣機械工業同業公會、台灣智慧自動化與機器人協會、智慧機械推動辦公室，舉辦「第7屆台德智慧機械論壇」。

工業局長呂正華於開幕致詞時表示，近年全球經貿局勢變動劇烈，台灣製造業者運用智慧機械新興科技，展現供應鏈韌性，而德國擁有先進工業4.0產業生態體系，與台灣產業已建立堅強且具互補性的夥伴關係，有效推升產值。

德國聯邦經濟事務暨氣候行動部產業政策局長Bernhard Kluttig以線上直播致詞表示，台灣是可靠的合作夥伴，並將在解決德國如今面臨的諸多問題中，發揮重要作用。

工業局說明，本次論壇促成協易機械與德國倍福自動化公司（Beckhoff），簽署「智慧沖壓製造的應用技術」MOU，導入新控制技術與智慧AI模組等，升級台灣沖床解決方案功能，共拓國際客戶供應鏈。

另外，創博公司與德國Synapticon公司簽署「智慧工業協作型機器人控制技術合作」MOU，雙方合作開發設計工業機器人新型控制軟體，打造更高效率、低耗能解決方案。

工業局說明，本次論壇主軸聚焦「深化供應鏈夥伴合作，智慧製造系統鏈結新商機」，以國際通訊標準、開放式物聯網、永續供應鏈、新技術應用與系統整合商機等議題進行討論。

工業局表示，論壇也由台德產業雙方分享智慧機械解決方案、數位平台之開發及應用商機、智慧自動化與機器人等新技術，持續強化台德高階智慧製造領域合作與交流。（編輯：楊蘭軒）1110826