股匯不同調 新台幣貶2.4分收30.218元

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）股匯不同調，儘管台股今天續漲，但新台幣匯率受到熱錢出走拖累，收盤收在30.218元，貶值2.4分，台北及元太外匯市場總成交金額11.745億美元。新台幣今天同步收週線，本週累計貶1.98角。

受到美股勁揚加持，台股今天開高，盤中一度大漲逾百點，不過晶圓雙雄台積電及聯電壓盤出現賣壓調節，尾盤指數收斂，終場上漲78.4點、收在15278.44點。

外匯交易員表示，外資領取股利後仍持續匯出，新台幣走勢受抑，延續區間偏貶格局，今天以30.215元開盤後，最高升抵30.200元、最低為30.239元。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶1.98角或0.66%，週線連5貶。

全球央行年會即將登場，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的談話備受矚目，是否繼續放鷹更牽動整體金融市場的表現。外匯交易員指出，市場普遍認為聯準會將延續偏鷹立場，支撐美元指數續居高位，令亞幣承壓。

根據央行提供主要貨幣對美元升貶情況，美元指數今天上漲0.33%，新台幣貶值0.08%、日圓貶0.39%、人民幣貶0.16%，韓元則小升0.29%。（編輯：楊蘭軒）1110826