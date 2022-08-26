投資台灣再添5家共123億 華新麗華、正新橡膠擴產

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）投資台灣事務所今天再添5家企業、逾新台幣123億元擴大投資，其中華新麗華將斥資逾91億元在桃園楊梅蓋廠，因應市場多芯電纜或耐火耐熱電線產品需求；正新橡膠將斥資近14億元在雲科工蓋廠，提升自行車輪胎產能。

投資台灣事務所今天通過5家企業、逾123億元的投資案，其中台商回台方案有正新橡膠、華新麗華；根留企業方案有捷盟行銷；中小企業方案則為光禹文旅及重宙企業等。

其中，電線電纜及不銹鋼的產業領導廠商華新麗華，受惠於台商回流建廠，多芯電纜或耐火耐熱電線產品需求攀升，將招募台灣員工百餘人，斥資逾91億元在桃園市楊梅區興建廠房，導入IV與CV建築用線、耐火耐熱線及CV多芯電纜等產線。

台灣最大輪胎製造商正新橡膠，為提升自行車輪胎產能，將斥資近14億元在雲林科技工業區興建廠房，計畫招募117名台灣員工，產線將導入智慧化機器設備，要為持續擴大產品銷售、進軍歐美市場電動自行車做準備。

由統一集團及三菱集團合資成立的物流公司捷盟行銷，因應消費市場轉為多元，為強化物流布建，將斥資12億元在台南市新市區打造全新物流園區，計畫聘用90名台灣員工，投資完成後，將投入統一超商常溫物品運送。

光禹國際100%投資的光禹文旅，在2月已與嘉義縣政府簽約建設嘉義微型文化創意園區，並打造Holo Park羊角藝術村，預計投資5億元，於園區建築物及停車場設置太陽能板、車充、儲能等設施，估可創造320個就業機會。

辦公、家用電腦桌製造商重宙企業，因應國際訂單多元化需求，加強彈性化生產模式，再度申請中小企業投資方案，要在嘉義民雄廠房增添智慧化機器設備，提升製程效能，為在地增添就業機會。

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投資台灣事務所統計，目前「投資台灣三大方案」已吸引1244家企業、逾1.78兆元投資，估創造逾13.7萬個就業機會，後續尚有10企業排隊待審。

其中，「歡迎台商回台投資行動方案」，有268家台商投資1兆832億元，創造逾8.2萬個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有148家企業投資約3210億元，創造逾2.3萬個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引828家中小企業投資約3786億元，創造逾3.1萬個就業機會。（編輯：楊凱翔）1110826