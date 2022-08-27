推動雙邊合作 台灣高科技廠商巴西聖保羅大學徵才

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）駐聖保羅辦事處協助台灣廠商延攬巴西優秀人才，今天在聖保羅大學國際合作署交流廳舉辦大規模攬才活動、宣介就業金卡與全球人才網站相關資訊。

駐聖保羅辦事處積極落實台灣經濟部投資業務處與聖保羅大學（USP）在今年7月簽署的攬才合作備忘錄（MOU），包括鴻海集團富士康、研華、亞旭電腦、緯創資通、上銀科技、仁寶電腦、台達電子、台灣機器科技公司、Ever Green紙漿及口罩生產公司，以及巴西台貿中心均熱烈參與。

今天的攬才活動在推廣期間即有超過630位聖大學生上網報名，到場廠商及師生約150名，彼此對各項資訊及工作機會進行多方交流，不僅達成攬才就業，更是台巴經貿發展互惠雙贏的最佳合作案例。

駐聖保羅辦事處處長馮光中主持活動揭幕表示，攬才活動雖是辦事處與聖大展開合作的一小步，卻是台灣與巴西長期合作的大步跳躍，以具體行動落實7月簽署的攬才合作備忘錄，創造良好合作典範開端。

聖大國際合作署主任費柳（Sergio Oliva Filho）共同主持開幕指出，該校樂與台灣建立合作關係，盼藉由本次攬才活動提供學生良好就業機會，與台灣高科技廠商發展包括人工智慧、潔淨能源等研究與新創合作計畫，建立未來可持續發展的夥伴關係。

駐聖保羅辦事處表示，將持續透過經濟部全球人才網站（Contact Taiwan）建構巴西人才網絡，媒合巴西優秀畢業學子與在巴西及全球投資台商交流，提供並拓展台商在海外投資布局及產業發展所需人才，作為台巴兩國後續漸次跨入其他合作領域先導與示範機制的重要基礎。

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聖保羅大學成立於1934年，為巴西歷史最悠久的大學，也是拉丁美洲最負盛名的高等教育及研究機構之一，座落於巴西最富庶的聖保羅州，設有理工、經濟、人文、醫學等各類領域系所及研究單位，學術產出豐富，各項研究成果皆為巴西之最，廣獲國內外學界及企業好評。

根據經濟部投資審查委員會資料顯示，累計至2021年台商在巴西投資為39件，金額為4億2200萬美元，主要投資產業包括資通訊產品、電子及光學產品製造業、批發及零售等進出口業。（編輯：周永捷）1110827

聖保羅大學攬才活動由駐聖保羅辦事處處長馮光中（中）和聖大國際合作署主任費柳（左）共同主持開幕。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年08月27日

聖保羅大學是拉丁美洲最負盛名的高等教育及研究機構之一，盼藉由本次攬才活動提供學生良好就業機會，與台商建立未來可持續發展的夥伴關係。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年08月27日