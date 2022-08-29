PC業旺季不旺 法人：庫存恐調整至明年上半年

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（中央社記者吳家豪台北29日電）消費電子需求不佳，個人電腦（PC）產業今年下半年恐旺季不旺。法人分析，PC下游廠商已於第3季開始調整庫存、減緩拉料，但終端需求不明，庫存調整時間恐持續至明年上半年。

台股今天重挫352.25點、跌破萬五，電子族群股價承壓，宏碁、華碩等電腦品牌廠下跌逾2%，收在21.85元、253元。筆電代工廠以緯創、英業達跌勢較重，跌幅皆超過2%；仁寶、和碩跌幅約1.5%，MacBook組裝廠廣達跌幅約0.9%。

投顧法人分析，PC產業台灣組裝廠及品牌廠第2季庫存水位處於高檔，組裝廠盡力去化帳上原料，品牌廠在原料及製成品庫存去化的同時面臨跌價風險。

投顧法人認為，PC產業下游廠商今年第3季已開始進行庫存調整、減緩拉料，第3季營收有望與第2季持平至小幅季增，庫存天數有望低於第2季。

不過，投顧法人也說，由於後市終端需求不明，根據庫存天數推斷，保守看待庫存調整時間恐延續至明年上半年，需等待終端需求回升的時間點出現。

宏碁董事長陳俊聖日前受訪表示，明年PC市況還說不準，現在還在努力今年第3季及下半年，不確定因素很多，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到俄烏戰爭，另一隻「黑天鵝」是身為PC產業領導廠商的英特爾竟然不獲利，加上通貨膨脹、買氣受影響，黑天鵝不斷出現。

華碩同樣面臨庫存壓力，共同執行長胡書賓8月中旬出席法人說明會時提到，從今年第2季底到第4季底，華碩設定整體庫存金額將降低500億元的目標。

仁寶總經理翁宗斌說，今年面臨通貨膨脹加上俄烏戰爭，導致能源價格上漲，與往年產業景氣不同。整個PC產業都在想辦法控制存貨，大概需要1到2季時間，才有辦法讓通路庫存回到正常水位。（編輯：林興盟）1110829