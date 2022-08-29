美Fed主席誓言升息抗通膨 日股聞訊重挫逾760點

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（中央社東京29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會中表示，聯準會將矢志「強力」對抗通膨，顯示未來將持續升息，日股今天重挫，日經225指數狂洩逾760點。

日股基準日經225指數收盤重摔762.42點，或2.66%，收在27878.96點。東證股價指數大跌35.49點，或1.79%，收1944.10點。

鮑爾在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，矢言「強力」對抗通膨，即便可能會對美國家庭帶來痛苦。

鮑爾26日發表演說後，美股道瓊指數聞訊當日收盤暴跌3.0%，以科技股為主的那斯達克指數重摔3.9%。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）指出，日股本週恐仍面臨壓力，「鮑爾在傑克森霍爾年會上重申（升息）強硬立場，粉碎外界對於聯準會明年初可能會重返降息的樂觀心理」。

岡三網路證券指出，儘管日股賣壓沈重，但逢低承接的買盤可望帶來支撐。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110829