更多編輯台推薦新聞：
中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事
文化

中央社新書「記者在現場」 寫下新聞沒說完的故事

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日
運動

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
聯準會
新聞專題
聯準會2/249
首頁 / 證券

美Fed主席誓言升息抗通膨 日股聞訊重挫逾760點

2022/8/29 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會中表示，聯準會將矢志「強力」對抗通膨，顯示未來將持續升息，日股今天重挫，日經225指數狂洩逾760點。

日股基準日經225指數收盤重摔762.42點，或2.66%，收在27878.96點。東證股價指數大跌35.49點，或1.79%，收1944.10點。

鮑爾在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，矢言「強力」對抗通膨，即便可能會對美國家庭帶來痛苦。

鮑爾26日發表演說後，美股道瓊指數聞訊當日收盤暴跌3.0%，以科技股為主的那斯達克指數重摔3.9%。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）指出，日股本週恐仍面臨壓力，「鮑爾在傑克森霍爾年會上重申（升息）強硬立場，粉碎外界對於聯準會明年初可能會重返降息的樂觀心理」。

岡三網路證券指出，儘管日股賣壓沈重，但逢低承接的買盤可望帶來支撐。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110829

鮑爾
美股重挫 法人：台股不排除連動 Fed不改升息步調 美國參議員華倫憂心經濟陷衰退
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
Fed不改升息步調 美國參議員華倫憂心經濟陷衰退