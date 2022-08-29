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張國明、鄭深池入股 星宇航空：不會介入經營

2022/8/29 15:30
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（中央社記者賴言曦台北29日電）星宇航空正在辦理現金增資，董事長張國煒二哥張國明、姐夫鄭深池各投入新台幣3億元、1億元參與，星宇公關長聶國維表示，由於2人股數不多，應不會介入經營。

星宇航空今天召開股東臨時會，完成董事改選；4席董事當選人分別為星宇投資代表人張國煒、翟建華，星威投資開發代表人葉淑汶、聶國維，3席獨董分別是公益性獨立董事蔡堆，以及王德和、黃志成。

與張國煒同為長榮經營權之爭中的「弟弟派」，張國明、鄭深池近日分別以3億元、1億元參與星宇增資，張國煒三哥張國政則沒有加入。

聶國維表示，很高興張國明、鄭深池看好星宇參與這次增資，希望未來也能吸引更多投信、投顧公司加入，但一切要等增資手續完成後再討論。

聶國維表示，張國明、鄭深池申購的可能是張國煒分出來的股份，但因張國明、鄭深池持股不夠多，僅約1%至2%，未來應不會介入星宇營運，也不會加入董事會。

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由於張國煒目前身兼立榮航空董事長，加上立榮航空占國內線60%，外界好奇星宇與立榮接下來的合作規劃；聶國維表示，立榮跟長榮航有密切不可分割的關係，現階段很難做切割，要解決至少要花2到3年時間，不妨先讓長榮航跟立榮繼續合作下去，保障台灣民眾行的權利。

另外，長榮國際近期持續買進長榮航股份，至8月26日持股已來到12.98%；聶國維表示，張國煒目前只想把星宇做好，對此沒有意見。（編輯：張均懋）1110829

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