經濟部：基隆緊急海淡機組 擬10月上場支援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北29日電）旱災經濟部水利署災害緊急應變小組今天召開第3次工作會議，經濟部次長曾文生表示，7月至今全台降雨偏少，基隆地區更是久旱不雨，中央與地方已研議多元應變方案，其中，基隆緊急海淡機組預定10月中旬上場支援。

旱災經濟部水利署災害緊急應變小組於今天召開第3次工作會議，由曾文生主持，與基隆市政府及國防部視訊連線討論。

曾文生透過新聞稿指出，全台7月至今降雨低於歷年年均4成，基隆地區更是極端偏少，僅歷史同期34%以下，如近日25日及28日全台多處午後雷陣雨，對水情稍有助益，但基隆地區幾無降雨，水利署、台水公司與基隆市政府已共同合作，提前部署展開各項穩定供水措施。

相關措施包括增加暖暖淨水場、貢寮淨水場及安樂淨水場支援供水量，調度抽水機增抽高地深潭川流水，緊急抗旱水井鑿設及既有水井投入，協調國軍支援移動式淨水設備、設置人工增雨作業及水車載水運補作業等。

曾文生強調，旱災經濟部水利署災害緊急應變小組已於27日成立，並於27日、28日、29日連續召開3次工作會議研議各項多元應變方案，以因應基隆及瑞芳地區川流水量不足，全力維持高地地區供水穩定。

例如基隆緊急海淡預定於10月中旬上場、基隆河及雙溪流域水源（含深潭水源及抗旱井鑿設）及水車調度運補作業等，除台水公司全力調度48水車投入運補、軍方協助調度50台消防水車外，民間單位也善盡企業社會責任積極協助支援大型水車，以最大量能支援基隆高地地區及瑞芳用水運補，穩定基隆高地社區及瑞芳用水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

有關高地及管末水壓不足地區，則責成台水公司加強水車運補，目前已集結100多輛水車預為因應，並呼籲民眾適度儲水。

曾文生表示，受氣候變遷影響，降雨不確定性高，將持續密切關注及提前準備因應，以維持基隆、瑞芳地區供水穩定，並滾動檢討各項應變措施，同時籲請民眾與政府共同攜手努力，面對氣候變遷的挑戰，有水當思無水之苦，務必持續節約用水，珍惜水資源。（編輯：楊凱翔）1110829